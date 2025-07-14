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Batman'da Piknik Tüpüne Gizlenmiş 2,9 Kilo Eroin Ele Geçirildi!

Batman'da piyasa değeri yüksek eroin, piknik tüpüne gizlenmiş halde bulundu. Kamyon şoförü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 14:27
Batman'da Piknik Tüpüne Gizlenmiş 2,9 Kilo Eroin Ele Geçirildi!

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Uygulama Noktasında Durduruldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonda arama yapıldı.

Narkotik köpeği ile gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, piknik tüpü içerisine gizlenmiş olan eroin bulundu. Söz konusu uyuşturucu maddenin, piyasada yüksek bir değer taşıdığı belirtildi.

Şoför Tutuklandı

Kamyonun şoförü, ele geçirilen uyuşturucu maddenin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu operasyondaki başarılı sonuç, polisin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Batman'da polis ekiplerince durdurulan kamyonda piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele...

Batman'da polis ekiplerince durdurulan kamyonda piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Batman'da polis ekiplerince durdurulan kamyonda piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele...

Batman'da polis ekiplerince durdurulan kamyonda piknik tüpüne gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şoför tutuklandı.

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