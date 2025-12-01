Batman Üniversitesi 5. Enerji Zirvesi: Türkiye'nin Nadir Element Zenginliği

COP30 temalı 5. Enerji Zirvesi'nde Türkiye'nin nadir element potansiyeli, enerji politikaları ve yenilenebilir yatırımlar öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:33
Batman Üniversitesi 5. Enerji Zirvesi COP30 temasıyla gerçekleştirildi

Batman Üniversitesi tarafından COP30 temasıyla bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Enerji Zirvesi, enerji alanındaki uzmanları, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Üç ayrı salonda eş zamanlı yürütülen oturumlarda Türkiye’nin enerji politikaları, yer altı kaynakları, madencilik potansiyeli ve geleceğin enerji stratejileri ele alındı.

Ahmet Altuğ: Türkiye nadir elementlerde zengin

Doç. Dr. Rıda Tür’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda konuşan TPIC Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Altuğ, Türkiye’nin nadir element potansiyeline dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altuğ şu değerlendirmeyi paylaştı: "Şu anda Türkiye’de ekonomiye kazandırılabilecek 33 çeşit nadir element var. Türkiye nadir element konusunda oldukça zengin. Kazdıkça buluyorsunuz."

Zirvede öne çıkan diğer başlıklar

Zirvede enerji dönüşümü, elektrikli araçlar, savunma sanayii ve yüksek teknoloji üretiminde kullanılan nadir elementlerin önemi vurgulandı. Altuğ, mevcut yatırımların artırılması halinde Türkiye’nin bu alanda bölgesel güç olabileceğinin altını çizdi.

Ayrıca yerli enerji üretiminin artırılması, madencilikte sürdürülebilirlik, deprem sonrası enerji güvenliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijitalleşmenin enerji sektörüne etkileri gibi konular masaya yatırıldı.

Gün boyu süren oturumların ardından kapanış bildirgesinin duyurulmasıyla 5. Enerji Zirvesi sona erdi.

