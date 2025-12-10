Baybatur: Ulaştırmada 23 yılda Türkiye’nin çehresi değişti

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, TBMM Genel Kurulu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, son 23 yılda Türkiye’nin ulaşım altyapısında yaşanan dönüşümü anlattı. Baybatur, ulaştırma yatırımlarının ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Hükümetin ulaştırma vizyonu

Baybatur, AK Parti hükümetlerinin 24’üncü bütçesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Ulaştırmada ortaya koyduğumuz projelerle Türkiye’nin her noktasına yüksek standartlı ulaşım imkânı sağlanmıştır" dedi.

Sivil havacılıkta rekor artış

Sivil havacılıkta gelinen noktayı değerlendiren Baybatur, 2003 yılından bu yana uygulanan "Hava yolunu halkın yolu yapma" politikasıyla yolcu sayısının 231 milyona ulaştığını belirtti. Baybatur, hava aracı sayısının 2003’te 489 iken 2025 itibarıyla 2 bin 200'e; uçak sayısının 162'den 794'e yükseldiğini aktardı. Dış hat uçuş noktalarının 60'tan 355'e çıktığını, Türkiye'nin yolcu sayısında dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 3’üncü sırada yer aldığını ve aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e yükseldiğini kaydetti.

Karayollarında dev projeler

Karayolu yatırımlarındaki ilerlemeye işaret eden Baybatur, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu gibi projelerin ülkeye önemli ulaşım kapasitesi kazandırdığını söyledi. 2002’de 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğunun 3.796 kilometre'ye çıktığını, tünel sayısının 83'ten 533'e; bölünmüş yol ağının ise 6.101 kilometre'den 30.014 kilometre'ye ulaştığını dile getirdi.

Manisa'ya 23 yılda 23 milyar lira

Manisa özelinde yapılan yatırımları da aktaran Baybatur, 2002’de 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 627 kilometre'ye çıkarıldığını, bakanlık tarafından 4 bin 110 metre tünel, 135 köprü ve 6 bin 582 metre köprü imalatının tamamlandığını söyledi. Baybatur, Manisa’ya yapılan ulaştırma yatırımlarının toplam maliyetinin 23 milyar 165 milyon lira'ya ulaştığını belirtti.

Baybatur, ayrıca İzmir-Manisa yolu, Sabuncubeli Tüneli, Manisa Çevre Yolu, Kula-Uşak yolu ve Bergama-Soma-Akhisar yolu gibi projelerin tamamlandığını; kent genelindeki yol ve kavşak çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde çalışmaların devam ettiğini, proje tamamlandığında 14 saatlik yolculuk süresinin 3,5 saate ineceğini aktardı.

Baybatur, Banaz-Manisa arasındaki altyapı işlerinde yüzde 83 fiziki ilerleme sağlandığını ve hattın 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

