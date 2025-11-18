Bayburt Çayıryolu'nda Patates Hasadı: İşçi Açığını 150 İranlı Kapatıyor

Çayıryolu'nda patates hasadında işçi sıkıntısı üreticileri İranlı 150 işçiye yöneltti; barınma talebi ve tarlada kg fiyatı 12-13 lira.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 09:06
Hasat sürüyor, işçi sıkıntısı belirgin

Bayburt'un en geniş tarım arazisine sahip köyü Çayıryolu'nda patates hasadı devam ediyor. Üreticiler, işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek İran'dan 150 kişiyi çalıştırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Muhtar ve üreticilerin talepleri

Köy Muhtarı Salim Cafaroğlu, köyün yaklaşık 153 bin dekar tarım arazisine sahip olduğunu vurgulayarak hasadın verimli geçtiğini ifade etti.

Cafaroğlu, "Patates tarlalarımızda çalışacak eleman bulamadığımızdan İranlılar çalışıyor. Şu anda mahsulü topluyorlar. Tek sıkıntımız işçi. İşçi buluyoruz ama ikamet edecek yer bulamıyoruz" dedi.

Cafaroğlu, sorunu Bayburt valisi Mustafa Eldivan'a ileteceğini ve dışarıdan gelen tarım işçileri için konteyner veya ev tahsis edilmesi halinde üreticiler ile işçilerin rahat edeceğini söyledi. Cafaroğlu ayrıca, Türkiye’nin en kaliteli patatesinin Çayıryolu’nda yetiştiğini öne sürdü.

Çiftçiler ve üretim verileri

Kamuran Karkın ise yaklaşık bin 500 dekar alanda patates üretimi yaptığını, işçi eksikliği nedeniyle hasadın uzadığını belirtti. Yabancı uyruklu işçilerle işleri yürüttüğünü, işçilerin kalacak yer bulamadıkları için gelmek istemediklerini anlattı.

Karkın, "Yaklaşık 7 bin ton patates elde edeceğiz. Yeni yılda da ekim yapmayı planlıyoruz. Ancak işçi sorunu çözülmezse üretim zorlaşacak. İşçiler için konteyner kent kurulsa bu sorun ortadan kalkar" dedi. Karkın, patatesin tarladaki kilogram fiyatının 12 ila 13 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Hasatta çalışan İranlıların görüşü

Tarlada çalışan İranlı işçiler, Türkiye'ye turist izniyle geldiklerini ve bu süreçte çalışarak gelir elde ettiklerini söyledi. Ali Khiredast, "Burada banyo ve yatacak yerimiz yok. Başka bir sıkıntımız yok, sadece kalacak yerimiz olsa daha rahat ederiz" dedi.

Bir diğer İranlı, Zekerya Panjasoor, harçlıklarını çıkarıp ülkelerine döneceklerini bildirdi; sıcak havanın kendilerini zorlamadığını ve işlerini sorunsuz şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Çayıryolu'nda patates üretimi bu yıl da verimli geçerken, üreticiler işçi yetersizliği ve barınma sorununa çözüm bekliyor.

