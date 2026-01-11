Bayburt Devlet Hastanesi'ne 2025'te 535 bin 889 hasta başvurusu

Bayburt Devlet Hastanesi, 01 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ait hasta başvuru ve sağlık hizmeti istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yıl içinde toplam 535 bin 889 hasta muayene edildi.

Hizmet dağılımına bakıldığında, MHRS üzerinden randevulu 157 bin 244, MHRS dışı ayaktan başvuru ile 210 bin 304 hastaya hizmet verildi. Acil servis başvuruları ise 168 bin 341 olarak kaydedildi; veriler acil servisin yıl boyunca en yoğun birimler arasında olduğunu ortaya koyuyor.

Polikliniklerde yoğunluğun dağılımı

En fazla başvurunun yapıldığı poliklinikler arasında İç Hastalıkları Polikliniği 45 bin 67 muayene ile ilk sırada yer aldı. Bunu Ortopedi Polikliniği 34 bin 10, Göz Hastalıkları Polikliniği 32 bin 88, Çocuk Polikliniği 31 bin 158 ve Kadın Hastalıkları Polikliniği 27 bin 583 muayene ile izledi.

01 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında poliklinik muayene sayıları

Uzman Aile Hekimliği: 12 bin 713

Anestezi Polikliniği: 3 bin 446

Beyin Cerrahi: 17 bin 520

Cildiye Polikliniği: 12 bin 199

Çocuk Cerrahisi: 2 bin 928

Çocuk Polikliniği: 31 bin 158

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı: 3 bin 369

Enfeksiyon Hastalıkları: 5 bin 882

Fizik Tedavi Polikliniği: 16 bin 396

Genel Cerrahi Polikliniği: 20 bin 669

Göğüs Cerrahisi Polikliniği: bin 689

Göğüs Hastalıkları: 10 bin 287

Göz Hastalıkları Polikliniği: 32 bin 88

İç Hastalıkları Polikliniği: 45 bin 67

Kadın Hastalıkları Polikliniği: 27 bin 583

Kalp Damar Cerrahisi: 4 bin 147

Kardiyoloji Polikliniği: 20 bin 881

Kulak Burun Boğaz Polikliniği: 23 bin 105

Nöroloji Polikliniği: 16 bin 539

Ortopedi Polikliniği: 34 bin 10

Plastik Cerrahi Polikliniği: 2 bin 33

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği: 12 bin 245

Üroloji Polikliniği: 11 bin 594

Acil servis hastası: 168 bin 341

Ameliyat ve diğer işlemler

2025 yılı içinde hastanede toplam 3 bin 440 ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 867 lokal ameliyat, bin 418 endoskopi, 595 kolonoskopi, 89 bronkoskopi ve 812 anjiyo işlemi yapıldı.

Bunun yanı sıra 14 hastaya kalıcı kalp pili takılırken, 326 kişi Gebe Okulu danışmanlık hizmetlerinden faydalandı.

