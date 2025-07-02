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Bayburt-Erzurum Sınırında Hava Aracı Düştü: Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Bayburt-Erzurum sınırında düşen bir hava aracı için arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:30
Bayburt-Erzurum Sınırında Hava Aracı Düştü: Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Bayburt-Erzurum Sınırında Hava Aracı Düştü

Bayburt-Erzurum kırsalında, bir hava aracının düştüğü ihbarı, arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Bayburt ile Erzurum'un Pazaryolu ilçesi arasında bir hava aracının düştüğü bildirildi.

Hızla Bölgeye Ekipler Yönlendirildi

İhbarın ardından jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, düşen hava aracının tek motorlu bir uçak olduğu değerlendirilen aracın düşüş noktasını tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin her an güncellenen durumlara göre devam edeceğini belirtti. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama...

Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama...

Bayburt-Erzurum kırsalı sınırlarında bir hava aracının düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

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