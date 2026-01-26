Bayburt'ta 6284 Eğitimiyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sürüyor

Bayburt ŞÖNİM, Bayburt Valiliği personeline 6284 kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi vererek korunma mekanizmalarını ve erken müdahaleyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:23
Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Bayburt Valiliği personeline 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Eğitim, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleri doğrultusunda düzenlendi. Programda şiddetin türleri, başvuru ve korunma mekanizmaları ile kamu kurumlarının bu süreçteki rolü masaya yatırıldı.

Vurgulanan noktalar

Eğitimde ayrıca 6284 sayılı kanunun sunduğu koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, şiddet mağdurlarına yönelik izlenecek yollar, kurumlar arası iş birliğinin önemi ve erken müdahalenin hayati rolü konusunda ayrıntılı açıklamalar sunuldu. Program kapsamında kamu personelinin sorumlulukları üzerinde de önemle duruldu.

