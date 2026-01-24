Bayburt'ta Eğitim Masaya Yatırıldı: EDEP 2026 Ocak Toplantısı

Bayburt'ta EDEP 2026 Ocak İl Koordinasyon Toplantısı'nda eğitim çalışmaları değerlendirildi

Bayburt Eğitime Destek Platformu'nun (EDEP) 2026 yılı Ocak Ayı İl Koordinasyon Toplantısında ilde yürütülen eğitim çalışmaları detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda mevcut projeler değerlendirildi ve eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik somut öneriler üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Gündem ve öncelikler

Toplantının ana gündem maddelerini eğitimde sürdürülebilirlik, kurumlar arası koordinasyon ve sahadaki ihtiyaçların tespiti oluşturdu. Katılımcılar, bu başlıklar çerçevesinde yürütülen projelerin etkisinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri paylaştı.

Katılımcılar

Toplantıya Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlık etti. Oturuma; Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci ile il ve ilçe milli eğitim müdürleri, kurum amirleri, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İş birliği ve ortak projeler

Toplantıda, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi yönündeki görüşler ön plana çıktı; uygulama ve koordinasyon adımları üzerinde mutabakata varılmasına çalışıldı.

Katılımcılar, belirlenen öncelikler doğrultusunda sahada etkili olacak uygulamaların takip edileceğini ve düzenli değerlendirmelerle sürecin güçlendirileceğini vurguladı.

