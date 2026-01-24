Karabük’te Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi Tamamlandı

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nün 21-23 Ocak 2026 tarihli Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi tamamlandı; sağlık personeline sertifika verildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:46
Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi başarıyla tamamlandı.

Eğitim, 21-22-23 Ocak 2026 tarihlerinde Karabük İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi ve programa sağlık personeli katılım sağladı. Üç gün süren oturumlarda anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri, emzirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve annelere verilecek danışmanlık hizmetlerinin standartları ele alındı.

Eğitimi Verenler ve İçerik

Eğitimler, müdürlüğün deneyimli ebe kadrosundan Ebe Nihan Aydın, Ebe Vildan Seven ve Ebe Neşe Kavaklı tarafından verildi. Katılımcılara hem teorik hem uygulamalı bilgiler aktarılarak sahada daha etkin ve nitelikli danışmanlık hizmeti sunulması hedeflendi.

Sertifika Töreni ve Kapanış

Eğitim programının sonunda düzenlenen sertifika törenine; Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Poçan, Başkan Yardımcısı Dr. Nermin Seçilmiş, ÇEKÜS Birim Sorumlusu Recep Ay ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Şeyda Özden Aydoğdu katıldı.

Törende eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık personeline sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, anne ve bebek sağlığına verilen önemin vurgulanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

