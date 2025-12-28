Siirt'te İç Kanama Geçiren Kadın, Karla Mücadeleyle Hastaneye Yetiştirildi

Şirvan'ın Soğanlı köyünde acil müdahale

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Remziye Çoşkun, aniden rahatsızlanarak iç kanama şüphesiyle tedaviye ihtiyaç duydu.

Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri köye sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapanması ekiplerin bölgeye ulaşmasını engelledi.

Köye ulaşımın sağlanması için Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri'nden destek istendi. Ekiplerin yolu açmasının ardından sağlık ekipleri Çoşkun’u ambulansa alarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Siirt'te iç kanama geçiren hasta, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye yetiştirildi