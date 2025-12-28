Küre Dijital Ansiklopedi Yerli ve Milli Platform: 161 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Küre Dijital Ansiklopedi 161 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı

Yerli ve milli olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen Küre Dijital Ansiklopedi, açık kaynaklı ve denetlenebilir içerikleriyle 161 binin üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı. Platform, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar öncülüğünde hayata geçirildi ve yalnızca gerçek kullanıcıların içerik ürettiği bir yapı olarak öne çıkıyor.

Platformun amacı ve yapısı

Küre Ansiklopedi Danışman Kurulu Üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir, projenin yıllara yayılan düşünsel bir arka plana dayandığını belirterek, "Küre aslında büyük bir dijital ansiklopedi olarak adı anılsa da aslında düz bir dijital bilgi ağı" dedi. Özdemir, platformun sadece ansiklopedi maddeleri değil; sözlük maddeleri, biyografiler, blog yazıları ve gündem bölümlerini barındıran çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

Şeffaflık ve denetlenebilirlik ön planda

Dr. Özdemir, platformun en büyük hedeflerinden birinin müelliflerin belli ve içeriklerin denetlenebilir olması olduğunu söyledi: "Maskelerin ardına saklanıp hakikatler oluşturulamaz. Dolayısıyla bizim en çok Küre'de hedeflediğimiz müellifi belli ve yazdıkları denetlenebilir olması." Küre, akademik olmayan herkesin yazabildiği ama belirli kurallara tabi olan, canlı ve güncellenebilir bir kaynak olma hedefiyle tasarlandı.

Akademik denetim ve yazar politikası

Küre'de içerikler akademik kurullar ve editörler tarafından denetleniyor. Dr. Özdemir, yazarların kimlik bilgilerinin açık olduğunu ve yazılan maddelerin editör onayı veya revizyon sürecinden geçtiğini anlattı: "Yazarın kimliği belidir. Yazı editör değerlendirmesine gider; düzeltme gerekiyorsa revize edilir, gerekirse ret alır." Ayrıca üniversitelerle süregelen görüşmeler ve akademik kurul üye sayısının artırılması planlanıyor.

Kullanıcı profili ve çağrı

Özdemir, platformda içerikleri denetleyenlerin arasında akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bulunduğunu belirtti. "Şu an 161 binin üzerinde kullanıcı sayısı var," diyen Özdemir, gençlere gelen bilgileri kaynağıyla sorgulama çağrısında bulundu: "Onlara gelen bilgileri kim söylüyor, neye dayanarak söylüyor ve neden söylüyor?" Bu sorular doğrultusunda Küre'nin güvenilir bilgi üretimine gönüllü katılımını teşvik etti.

Gelecek nesiller için bir eser: Küre ve Küre Çocuk

Küre Dijital Ansiklopedi Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan, platformun yalnızca ansiklopedi maddesi yazılan bir yer olmadığını, aynı zamanda "bizden sonra gelecek nesillere bırakılacak bir eser" olarak kurgulandığını söyledi. Erdoğan, kullanıcıların ilgi alanlarındaki bilgileri damıtılmış ve onaylı bir biçimde aktarmasının önemine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca Küre Çocuk projesinin geliştirildiğini belirterek, "Bu kapsamlı, ucu açık dijital çocuk ansiklopedisi benzeri dünyada yaygın değil" ifadesini kullandı. Proje, lise veya üniversite mezunu bir vatandaşın herhangi bir konuda net bilgi alabileceği, güvenilir bir kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Küre Ansiklopedi, çok amaçlı, etkileşimli ve gelişime açık bir bilgi ağı olarak konumlanıyor; platform yöneticileri tüm kullanıcıları içerik üretimine ve denetimine davet ediyor.

KÜRE ANSİKLOPEDİSİ DANIŞMAN KURULU ÜYESİ DR. NİHAL FIRAT ÖZDEMİR