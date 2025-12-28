DOLAR
Elazığ'da Sağlık Personeline 'Temel Eğitim Programı' Verildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık personeline KPR, entübasyon, acil hasta yönetimi ve aritmiler eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:52
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncellemek amacıyla 'Temel eğitim programı' düzenlendi. Eğitim, 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Eğitim İçeriği

Eğitimde Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR), entübasyon, acil durum hasta yönetimi, aritmiler ve pre-arrest ritimler gibi kritik konular ele alındı. Katılımcılara hem teorik bilgiler hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Programın hedefi, sağlık ekiplerinin acil müdahalelerde etkinliğini artırmak ve hasta güvenliğini güçlendirmektir.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

