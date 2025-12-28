Elazığ'da Sağlık Personeline 'Temel Eğitim Programı' Verildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık personelinin bilgi ve becerilerini güncellemek amacıyla 'Temel eğitim programı' düzenlendi. Eğitim, 4 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Eğitim İçeriği

Eğitimde Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR), entübasyon, acil durum hasta yönetimi, aritmiler ve pre-arrest ritimler gibi kritik konular ele alındı. Katılımcılara hem teorik bilgiler hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Programın hedefi, sağlık ekiplerinin acil müdahalelerde etkinliğini artırmak ve hasta güvenliğini güçlendirmektir.

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAĞLIK PERSONELİNİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ GÜNCELLEMEK AMACIYLA ‘TEMEL EĞİTİM PROGRAMI’ EĞİTİMİ VERİLDİ