Aydın Büyükşehir’den Eğitime Tam Destek: Başkan Özlem Çerçioğlu

Aydın Büyükşehir’den eğitime tam destek

Kültür Merkezleri'nde düzenlenen eğitimlerle öğrenciler sınava ve derslerine hazırlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü eğitim destekleriyle her yaştan öğrenciye yönelik çalışmalarını yoğun ilgiyle devam ettiriyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS)’ne hazırlanan gençler için düzenlenen eğitimler, çocukların ve gençlerin sınav sürecine güçlü hazırlanmasını sağlıyor. Programlar kapsamında öğrenciler konu tekrarları yapıyor ve düzenlenen deneme sınavlarıyla bilgilerini pekiştiriyor.

Eğitimler, belediyenin Kültür Merkezleri’nde alanında deneyimli eğitmenler tarafından veriliyor. Bu çalışmalarla öğrencilerin akademik gelişimi desteklenirken, eğitimde fırsat eşitliği hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyenin sunduğu desteklerin öğrenci başarılarına katkı sağladığını vurgulayarak, "Her yaştan öğrencimize yönelik eğitim desteklerimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen eğitimlerin öğrencilerimizin başarılarına katkı sağladığını görmek bizler için büyük bir mutluluk. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarında hedeflerine ulaşmaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerden memnuniyet duyan öğrenciler ve veliler, Başkan Çerçioğlu ile belediyeye teşekkürlerini iletti.

