Bayburt'ta Organ ve Doku Bağışı Haftası: 60 Başvuru

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda bilgilendirme etkinlikleri düzenledi; 60 kişiden bağış başvurusu alındı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:34
Bayburt'ta Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda Bilinçlendirme Çalışmaları

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında kent genelinde bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinliklerde vatandaşlara organ ve doku bağışının önemi anlatıldı.

Etkinlik Detayları

Yürütülen çalışmalar 'Hayat Kurtarmak Artık Çok Kolay' sloganıyla okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirmeleri içerirken, 'Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir' sloganıyla hastane ve caddelerde açılan stantlarda halka bilgiler aktarıldı ve broşürler dağıtıldı.

Etkinliklerin amacı, toplum genelinde organ ve doku bağışı bilincini artırmak ve farkındalığı güçlendirmek olarak açıklandı.

Çalışmalar sonucu 60 vatandaştan organ ve doku bağışı başvurusu alındı.

