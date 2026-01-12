Bayburt’ta TOKİ Kura Çekimi: 723 Konutun Hak Sahipleri Belirlendi

Bayburt’ta TOKİ'nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 723 konutun hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi; sonuçlar e-Devlet'te yayımlanacak.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 20:50
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bayburt’ta üretilen 723 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Kura töreni ve uygulama

Tören, Bayburt Birinci Noteri denetiminde Çoruh Kültür Merkezinde düzenlendi. Çekilişler tamamen otomatik kura sistemiyle yapıldı; sonuçlar noter onayının ardından e-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla sürdü. İlimiz protokolü ile şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla kura çekimi butonuna basılarak süreç tamamlandı.

Vatandaş ve yetkili açıklamaları

Emekli kategorisinden başvuran Yaşar Köse, daha önce de TOKİ’ye başvurduğunu belirterek: "Kendi adıma TOKİ’ye başvurdum. Bundan birkaç sene önce yine başvurmuştum. Bu sene de bir kez daha denemek istedim. Artık kısmet. İnşallah Bayburt’tan bir grup arkadaşla birlikte cumhurbaşkanımızı ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Orada Bayburt için bazı taleplerimizi ileteceğiz" dedi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ise kura çekimlerinin tamamlandığını belirterek: "Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Bayburt’ta 723 konutun kura çekimleri gerçekleştirildi. Tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kontenjan dağılımı ve yeniden kuraya dahil edilen başvurular

TOKİ konutlarının dağılımında %5 şehit aileleri ve gazilere, %5 engelli vatandaşlara, %10 üç çocuk ve üzeri ailelere, %20 emekli vatandaşlara ve %20 gençlere ayrıldı. Kendi kontenjanlarında hak sahibi olamayan başvurular ise 'diğer' kategorisinde yeniden kuraya dahil edilerek ikinci bir şans elde etti.

Başvuru sayıları

İl genelindeki başvuru sayıları şu şekilde gerçekleşti:

Bayburt merkez: 500 konut için 5.080 başvuru

Arpalı beldesi: 31 konut için 190 başvuru

Çayıryolu köyü: 20 konut için 41 başvuru

Aydıntepe ilçesi: 30 konut için 256 başvuru

Demirözü ilçesi: 79 konut için 575 başvuru

Gökçedere beldesi: 63 konut için 95 başvuru

Kura sonuçlarının e-Devlet üzerinden yayınlanmasının ardından hak sahiplerine tebligatlar yapılacak ve süreçlerle ilgili bilgilendirme sağlanacaktır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları