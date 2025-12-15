DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Bayburt'ta Roma Dönemine Ait 15 Sikke ve 40 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Bayburt'ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 15 sikke ve 40 litre etil alkol ele geçirildi; 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:10
Bayburt'ta Roma Dönemine Ait 15 Sikke ve 40 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Bayburt'ta Roma dönemi sikkeleri ve kaçak alkol operasyonu

Emniyet ekipleri tarihi eser ve etil alkole el koydu

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 adet sikke ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol kullanımının önlenmesine ve muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ele geçirilen kaçak etil alkol ile tarihi eser niteliği taşıyan sikkelere Bayburt polisi el koydu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde; 2 şüpheli hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BAYBURT’TA SAHTE ALKOL OPERASYONUNDA TARİHİ ESER VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

BAYBURT’TA SAHTE ALKOL OPERASYONUNDA TARİHİ ESER VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

BAYBURT’TA SAHTE ALKOL OPERASYONUNDA TARİHİ ESER VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri