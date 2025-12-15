Bayburt'ta Roma Dönemine Ait 15 Sikke ve 40 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Bayburt'ta Roma dönemi sikkeleri ve kaçak alkol operasyonu

Emniyet ekipleri tarihi eser ve etil alkole el koydu

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 adet sikke ile 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol kullanımının önlenmesine ve muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik ele geçirilen kaçak etil alkol ile tarihi eser niteliği taşıyan sikkelere Bayburt polisi el koydu.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde; 2 şüpheli hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden, vergi kaybına yol açan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BAYBURT’TA SAHTE ALKOL OPERASYONUNDA TARİHİ ESER VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ