Bayburt'ta SAKOM Eğitimi: Afet ve Acil Sağlıkta Koordinasyon Önceliği

Bayburt’ta SAKOM yönergesi kapsamında Acil Sağlık Hizmetleri personeline eğitim verildi; görev, koordinasyon, haberleşme ve görev tanımları anlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:00
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:00
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) yönergesinin uygulama ve işleyişi kapsamında Bayburt'ta eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitim, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik düzenlendi. Programı, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAKOM Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Ari Avni Erbil ve SAKOM İdari Görevlisi Sami Erol verdi.

Eğitim İçeriği ve Uygulamalar

Eğitim programında SAKOM'un görev ve sorumlulukları, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile haberleşme süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yönerge kapsamında yürütülecek uygulamalara dair açıklamalar paylaşıldı.

Program kapsamında, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, personelin görev tanımları ve rol dağılımları detaylı şekilde ele alındı.

Düzenlenen eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

