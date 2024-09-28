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Bayburt'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bayburt'ta otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:58
Bayburt'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Bayburt'ta Feci Trafik Kazası

Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, kamyon ile otomobil çarpıştı ve sonucunda 6 kişi yaralandı.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

Kaza, İmam Hatip Sokak'tan çıkış yapan H.N. yönetimindeki 29 AAB 822 plakalı otomobilin, Çaykara Caddesi'nde A.B.'nin kullandığı 69 K 0211 plakalı belediyeye ait kamyon ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Yaralılar Hızla Hastaneye Kaldırıldı

Olayda, otomobil sürücüsü H.N. ile beraberindekiler S.N, T.N, B.N, Ş.T. ve F.T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olayın meydana geldiği an, bölgedeki caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kaza anının detaylarını gözler önüne serdi.

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