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Adalet Bakanlığı ve Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzaladı

Adalet Bakanlığı ve Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele için işbirliği protokolü imzaladı; Adana'da pilot cezaevi uygulamaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:33
Adalet Bakanlığı ve Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadele Protokolü İmzaladı

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Adım

Adalet Bakanlığı ve Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu protokol, iki kurumun ortak uygulamaları ve projeleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

Adana'daki Pilot Uygulama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uyuşturucu bağımlılarına yönelik cezaevleri oluşturmak için pilot uygulamanın Adana'da başlatıldığını açıkladı. Tunç, Adana'daki cezaevinde uzmanlar eşliğinde tedavi çalışmalarının yapıldığını belirtti.

“Bu cezaevi, sadece uyuşturucu suçlularına tahsis ettik ve tedavi süreçleri burada devam ediyor. Ayrıca, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde benzer çalışmalar yürütülüyor,” diyen Tunç, bir üçüncü cezaevinin de Bolu'da planlandığını sözlerine ekledi.

Koordineli Mücadele

Tunç, bağımlılıkla mücadelenin tek başına bir kurumun çabasıyla başarılamayacağını vurguladı. “Koordineli çalışma, aileler ve devletin ilgili kurumlarıyla birlikte gerçekleştirilmeli. Yeşilay’ın desteği de bu bağlamda oldukça önemli,” dedi.

Ceza Yasaları ve Uygulamaları

Bakan Tunç, son yıllarda uyuşturucu suçlarına yönelik cezaların artırıldığını belirtirken, “30 yıla kadar hapis cezası alabiliyorlar. Ayrıca, okul çevresinde veya çocuklara yönelik uyuşturucu satışı gibi durumlarda yaptırımlar artırılmakta,” ifadelerini kullandı. Ancak ağır yaptırımlara rağmen uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını vurguladı.

Rehabilitasyon Odaklı Çalışmalar

Ceza infaz sürecinin rehabilitasyon odaklı olması gerektiğine değinen Tunç, denetimli serbestlik ve cezaevi süreçlerinde alınacak tedbirlerin önemini ifade etti. Yükümlülere yönelik yapılacak çalışmaların, ikinci bir suç işlemenin önüne geçmeyi hedeflediği aktarıldı.

Adalet Bakanlığı ve Yeşilay arasındaki protokol ile bağımlı yükümlülerin Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla rehabilitasyon desteği almaları planlanıyor. Ayrıca protokol çerçevesinde Yeşilay tarafından hazırlanan seminer ve eğitimlerin Adalet Bakanlığı Akademisi bünyesinde düzenlenmesi öngörülüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda) ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in (sağda) katılımıyla...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda) ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in (sağda) katılımıyla, Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde Adalet Bakanlığı ile Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele konusunda iki kurum arasında gerçekleşecek işbirlikleri ve ortak uygulamalara ilişkin protokol imzalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda) ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in (sağda) katılımıyla...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (solda) ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in (sağda) katılımıyla, Yeşilay'ın Sepetçiler Kasrı'ndaki genel merkezinde Adalet Bakanlığı ile Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele konusunda iki kurum arasında gerçekleşecek işbirlikleri ve ortak uygulamalara ilişkin protokol imzalandı.

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