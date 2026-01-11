Bayburt'ta Veremle Savaş Haftası: Yeşilay'dan 4. Sınıflara Tütün Farkındalığı

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerine Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından tütün bağımlılığı ve akciğer sağlığı konusunda eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:33
Etkinlikte neler yapıldı?

Veremle Savaş Eğitimi Haftası kapsamında Bayburt’ta düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinliği Yeşilay Bayburt Şubesi yürüttü.

Programda öğrencilere tütün ve tütün ürünlerinin özellikle verem ve diğer solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği, akciğer sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ve pasif içiciliğin zararları anlatıldı. Ayrıca, erken yaşta kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Yaratıcı uygulama: Resim etkinliği

Eğitimin ardından düzenlenen resim etkinliğinde öğrenciler, sağlıklı akciğerler ve sigarasız yaşam temasını eserlerine yansıtarak öğrendiklerini pekiştirdi ve farkındalık oluşturdu.

Düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı ve olumlu geri bildirim aldı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları