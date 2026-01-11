Bayburt'ta Veremle Savaş Haftası: Yeşilay'dan 4. Sınıflara Tütün Farkındalığı

Etkinlikte neler yapıldı?

Veremle Savaş Eğitimi Haftası kapsamında Bayburt’ta düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinliği Yeşilay Bayburt Şubesi yürüttü.

Programda öğrencilere tütün ve tütün ürünlerinin özellikle verem ve diğer solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği, akciğer sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ve pasif içiciliğin zararları anlatıldı. Ayrıca, erken yaşta kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Yaratıcı uygulama: Resim etkinliği

Eğitimin ardından düzenlenen resim etkinliğinde öğrenciler, sağlıklı akciğerler ve sigarasız yaşam temasını eserlerine yansıtarak öğrendiklerini pekiştirdi ve farkındalık oluşturdu.

Düzenlenen etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılandı ve olumlu geri bildirim aldı.

