Bayburt’ta Yılın Son Diyabet Okulu Eğitimi Tamamlandı

Bayburt Devlet Hastanesi'nin Aralık ayı Diyabet Okulu Eğitimi, hasta ve yakınlarının yoğun katılımıyla tamamlandı; katılımcılara diplomalar verildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:49
Aralık programı hasta ve yakınlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi

Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde yıl boyunca düzenlenen Diyabet Okulu Eğitimlerinin Aralık ayı programı, hasta ve hasta yakınlarının yoğun katılımıyla tamamlandı. Eğitimlerin sonunda katılımcılara diyabet okulu diplomaları verildi.

Eğitimlerde diyabet hastalığının tanımı, kan şekeri takibi, insülin kullanımı, beslenme düzeni, fiziksel aktivitenin önemi ve günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Programla amaç, diyabetli hastaların yaşam kalitesinin artırılması ve hastaların kendi hastalıklarını daha bilinçli yönetebilmeleri olarak açıklandı.

Aralık ayında gerçekleştirilen ve yılın son diyabet okulu eğitimi olma özelliği taşıyan programın sonunda katılımcılara diplomaları Başhekim Dr. Murat Canpolat, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şenay Küçük ve Hastane Müdürü Hükmü Tütüneken takdim etti.

Bayburt Devlet Hastanesi, eğitimlerin yeni yılda da her ay düzenli olarak sürdürüleceğini bildirerek, diyabet okulu eğitimlerine katılmak isteyen hasta ve hasta yakınlarının Diyabet Eğitim Polikliniğine veya diyabet eğitim hemşiresine başvurabileceklerini hatırlattı.

