Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yeni Yıl Ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son gününde 112 Acil Çağrı Merkezi personelini ziyaret edip sahada görevli ekiplerin yeni yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:28
2025 yılının son gününde görev başındaki personele moral ve teşekkür

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son gününde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek sahada görev yapan sağlık, jandarma ve emniyet ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Ziyarete 112 Acil Çağrı Merkezi ile başlayan Vali Eldivan, komuta merkezinden telsiz anonslarıyla sahadaki ekiplerle iletişim kurdu. Bayburtlu vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca çalışan tüm personele teşekkür etti.

Ziyaret sırasında personelle bir araya gelen Vali Eldivan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yeni yıl mesajlarını iletti. Personele tatlı ikramında bulundu ve tüm personelin yeni yılını tek tek kutladı.

Vali Eldivan, daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğine geçmek üzere 112 Acil Merkezinden ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

