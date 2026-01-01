Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yeni Yıl Ziyareti

2025 yılının son gününde görev başındaki personele moral ve teşekkür

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 2025 yılının son gününde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek sahada görev yapan sağlık, jandarma ve emniyet ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Ziyarete 112 Acil Çağrı Merkezi ile başlayan Vali Eldivan, komuta merkezinden telsiz anonslarıyla sahadaki ekiplerle iletişim kurdu. Bayburtlu vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca çalışan tüm personele teşekkür etti.

Ziyaret sırasında personelle bir araya gelen Vali Eldivan, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yeni yıl mesajlarını iletti. Personele tatlı ikramında bulundu ve tüm personelin yeni yılını tek tek kutladı.

Vali Eldivan, daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğine geçmek üzere 112 Acil Merkezinden ayrıldı.

