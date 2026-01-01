Tercan'da Gazze İçin Dayanışma: Hayır Çarşısı Yoğun İlgi Gördü

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Soykan Demirtaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik Detayları

Dayanışma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı organizasyonda, Gazze halkına destek olmak amacıyla hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Programda organizasyonun anlam ve önemine dikkat çekilirken, elde edilecek gelirin Gazze'ye ulaştırılacağı bildirildi.

Hayır çarşısının düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür edildi.

