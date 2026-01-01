DOLAR
Tercan'da Gazze İçin Dayanışma: Hayır Çarşısı Yoğun İlgi Gördü

Erzincan Tercan'da Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısında ürünler satışa sunuldu; elde edilen gelirin Gazze'ye ulaştırılacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:12
Erzincan’ın Tercan ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Soykan Demirtaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik Detayları

Dayanışma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı organizasyonda, Gazze halkına destek olmak amacıyla hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Programda organizasyonun anlam ve önemine dikkat çekilirken, elde edilecek gelirin Gazze'ye ulaştırılacağı bildirildi.

Hayır çarşısının düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

