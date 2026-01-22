Bayındır’a İkinci İtfaiye Birimi Kuruluyor — Batı Bölgesine Hızlı Müdahale

Bayındır’a İkinci İtfaiye Birimi Kuruluyor

İzmir’in Bayındır ilçesinde itfaiye hizmetleri güçlendiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayındır Belediyesi iş birliğinde, ilçenin batı bölgesine hızlı müdahale sağlayacak ikinci bir itfaiye biriminin kurulmasına karar verildi.

İnceleme ve Karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve itfaiye dairesi şube müdürleri; Çırpı semtinde bulunan eski belediye binasını ve Arıkbaşı Mahallesi’nde Bayındır Belediyesi’ne ait lojmanı yerinde inceledi. Yapılan teknik ve fiziki değerlendirmelerin ardından, ikinci itfaiye biriminin Arıkbaşı Mahallesi’ndeki belediyeye ait lojman alanına kurulmasına karar verildi.

Neden Arıkbaşı?

Kararda öne çıkan gerekçeler arasında, itfaiye personelinin konaklamasının daha rahat sağlanabilmesi, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun bir alanın bulunması ve alanın ana otoyol ile otobana yakın konumda olması yer aldı. Ayrıca kurulacak birim, Bayındır’ın batı tarafında bulunan 10’dan fazla mahalle için olası yangın ve acil durumlara daha hızlı müdahale imkânı sağlayacak.

Belediye Başkanı’nın Açıklaması

Konuya ilişkin açıklama yapan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, ikinci itfaiye biriminin ilçeye önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Batı bölgemizdeki mahallelerimize daha hızlı ve etkin hizmet verecek bu yeni itfaiye biriminin Bayındır’ımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Beklenen Etkiler

Yeni itfaiye biriminin faaliyete geçmesiyle birlikte Bayındır genelinde acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve yangınlara daha kısa sürede müdahale edilmesi hedefleniyor. Bu adımın, özellikle batı mahallelerinde güvenlik ve müdahale süresini iyileştirmesi bekleniyor.

BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANI DAVUT SAKARSU, İZMİR BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE DAİRE BAŞKANI YAŞAR KORKMAZ VE İTFAİYE DAİRESİ ŞUBE MÜDÜRLERİ