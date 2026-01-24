Bayındır Çiçekçiliğine Avrupa'dan İlgi: İtalya ve İspanya'dan 50 Öğrenci

Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi, İtalya ve İspanya’dan gelen 50 öğrenciye çiçek üretimi, seracılık ve ihracat süreçlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:35
İzmir’in Bayındır ilçesinde faaliyet gösteren Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi, İtalya ve İspanya’dan gelen 50 öğrenciyi ağırladı.

Ziyaret ve bilgilendirme

Ziyaret kapsamında öğrencilere Bayındır’da yürütülen çiçek üretimi, seracılık faaliyetleri ve ihracat süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Kooperatif yetkilileri, Bayındır’ın süs bitkileri üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, üretim seralarını gezerek modern yetiştirme tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında çiçekçilik sektörü, üretim süreçleri ve bölgenin tarımsal potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Kooperatif yetkilileri, bu tür uluslararası öğrenci ziyaretlerinin Bayındır çiçekçiliğinin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

