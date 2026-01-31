Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi' Çarşı Camii'nde Yatsı Namazıyla Buluştu

Millî ve manevi değerlerle yetiştirmeye yönelik proje, öğrenci, öğretmen ve velileri bir araya getirdi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Vakti Kuşanmak Projesi' çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve veliler Çarşı Camii'nde düzenlenen yatsı namazı programında bir araya geldi.

Projenin hedefi, gelecek nesillerin millî, manevi ve ahlaki değerlerle yetişmesine katkı sunmak; öğrencilerin camiyle bağlarını güçlendirmek, ibadet bilincini artırmak ve toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmektir.

Program, yatsı namazının cemaatle eda edilmesinin ardından Bolvadin Müftülüğü Şube Müdürü Halil Başarı ile İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar'ın öğrencilere hitap ettiği konuşmalarla devam etti.

Konuşmalarda namazın önemi, zamanı verimli kullanma, sorumluluk bilinci ve güzel ahlak konularına vurgu yapıldı.

