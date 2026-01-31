Baykar 2025'te de Dünya SİHA İhracatında Lider: 2.2 Milyar Dolar

Baykar, 2025'te 2.2 milyar dolar ihracatla dünya SİHA pazarında liderliğini sürdürdü; gelirlerinin %88'i ihracattan sağlandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 20:28
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 20:28
Baykar, 2025 yılında gerçekleştirdiği 2.2 milyar dolar tutarındaki ihracatla dünya SİHA ihracat pazarının lideri olmaya devam etti. Dünyanın en büyük İHA firması konumundaki Baykar, geçtiğimiz yıl gelirlerinin %88'ini ihracattan elde etti.

2025 Rakamları ve Gelir Dağılımı

2025'te Baykar'ın toplam geliri 2.5 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin gelirlerinin %88'i ihracattan sağlanırken, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın konferansında açıklanan verilere göre Baykar, Türk savunma sanayinin ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer aldı.

Küresel Liderlik ve Süregelen Başarı

Baykar, son üç yılda dünya İHA pazarında lider konumunu korudu ve 2025'te ulaştığı 2.2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Şirket, Türkiye’nin milli ve özgün SİHA’larını geliştirerek hem küresel pazarda adını duyurdu hem de Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Geçmiş Performans ve İhracat Anlaşmaları

Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren projelerini öz kaynakları ile yürüttü ve tarihsel olarak gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolar, 2024'te ise yine 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Baykar, 2021–2024 döneminde savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Dünya genelinde Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülke ile, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülke ile ihracat anlaşması imzalanmış durumda.

Özetle, Baykar 2025'te de insansız hava aracı ihracatında küresel liderliğini sürdürerek Türkiye'yi dünya SİHA pazarında öne çıkaran başlıca oyuncu olmayı sürdürdü.

