Efeler'de sağanak sonrası belediye ekipleri sahada

Aydın’ın Efeler ilçesinde sağanak sonrası Kızılcaköy'de biriken çamura Efeler Belediyesi müdahale etti; temizlik ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:24
Kızılcaköy Mahallesi'nde temizlik ve yol açma çalışmaları

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan yoğun yağış, Kızılcaköy Mahallesi başta olmak üzere bazı bölgelerde toprak ve çamurun cadde ve sokaklarda birikmesine neden oldu. Biriken çamur çevre kirliliği oluştururken ulaşımda aksamalara yol açtı.

Durumun belediyeye bildirilmesinin ardından Efeler Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çamurla kaplanan yolları temizleyip çevrede oluşan birikintileri kaldırdı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yaşanan olumsuzluklara karşı ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, "Yoğun yağışların oluşturduğu olumsuzluklara karşı ekiplerimiz 7/24 görev başında. Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması ve mağduriyet yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Efeler Belediyesi, benzer olumsuzlukların yaşanmaması için riskli bölgelerde gerekli kontrolleri sürdürürken, vatandaşlardan olumsuz durumları 444 80 09 numarası üzerinden belediyeye bildirmeleri istendi. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

