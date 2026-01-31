Pınarbaşı Esnaf Odası'nda Bünyamin Bedir yeniden başkan seçildi

Pınarbaşı Esnaf Odası'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Bünyamin Bedir, oy çokluğuyla yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 18:27
Genel Kurul ve seçim süreci

Pınarbaşı Esnaf Odası'nın seçimli Olağan Genel Kurulu, Pınarbaşı Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır yaptı.

Kurulu yöneten Başkan Odakır tarafından üyelere aktarılan gündem maddeleri, üyelerin oylarıyla oybirliğiyle kabul edildi. Gündemlerin tamamlanmasının ardından seçimlere geçildi.

Seçimlere 2 liste katıldı. Oyların çoğunluğunu alan mevcut başkan Bünyamin Bedir, yeniden başkan seçildi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Bedir'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

