Pınarbaşı Esnaf Odası'nda Bünyamin Bedir yeniden başkan seçildi
Genel Kurul ve seçim süreci
Pınarbaşı Esnaf Odası'nın seçimli Olağan Genel Kurulu, Pınarbaşı Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır yaptı.
Kurulu yöneten Başkan Odakır tarafından üyelere aktarılan gündem maddeleri, üyelerin oylarıyla oybirliğiyle kabul edildi. Gündemlerin tamamlanmasının ardından seçimlere geçildi.
Seçimlere 2 liste katıldı. Oyların çoğunluğunu alan mevcut başkan Bünyamin Bedir, yeniden başkan seçildi.
KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Bedir'i tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
