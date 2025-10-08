Bayraktar KIZILELMA'dan İlk Atışta Tam İsabet: TOLUN ve TEBER-82 Test Başarısı

Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta tam isabet

Bayraktar KIZILELMA, test programı kapsamında ASELSAN ve ROKETSAN üretimi mühimmatlarla gerçekleştirdiği atışlarda iki ayrı hedefi de tam isabetle imha etti. Milli insansız savaş uçağının test süreci planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor.

Testlerde üç numaralı prototip PT-3 iki sorti yaptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen testlerde Bayraktar KIZILELMA’nın üçüncü prototipi olan PT-3 iki ayrı sorti gerçekleştirdi. İlk uçuşta ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmatını ateşleyen uçak, hedefi tam isabetle vurdu. İkinci uçuşta ROKETSAN üretimi TEBER-82 Kanatlı Güdüm Kiti ile yapılan atışta da hedef başarıyla imha edildi.

Geliştirme sürecinde yapısal ve aviyonik iyileştirmeler

İlk prototiplerden elde edilen tecrübeler doğrultusunda üretim prototipinde önemli değişiklikler yapıldı. Yapısal iyileştirmeler ve aviyonik mimarideki geliştirmelerle birlikte, entegrasyonu tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuşlar gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan KIZILELMA; aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda daha iyi manevra kabiliyeti kazanacak. Ayrıca sahip olduğu AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalık sağlayarak zorlu görevlerde etkin görev icrası hedefleniyor.

Proje takvimi ve ilk uçuşlar

Bayraktar KIZILELMA Projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı KIZILELMA, Çorlu’daki teste intikal etti ve yer testlerini tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Proje, rekor sayılabilecek kısa sürede ilerledi; test faaliyetleri sürerken seri üretim sürecine de geçildi. Hedef, 2026 yılında envantere alınmasıdır.

TEKNOFEST gösterileri ve tarihi uçuşlar

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca havacılık tarihinde ilk olarak birçok dikkat çekici uçuşa imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde SOLOTÜRK (F-16) ve Türk Yıldızları (F-5) ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu yaptı. Bu gösteriler, geleceğin hava muharebe konseptlerine yön verecek nitelikte kabul ediliyor.

Baykar'ın ihracat başarısı

Projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003’te başlayan İHA AR-GE sürecinden bu yana gelirlerinin büyük bölümünü ihracattan sağladı. Şirket, 2023’te 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve 2024’te de gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek yine 1,8 milyar dolar ihracat açıkladı. Baykar, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve TİM verilerine göre 2021–2024 döneminde savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Dünya genelinde en büyük insansız hava aracı şirketi konumundaki Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şu ana kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test programı kapsamında TOLUN ve TEBER-82 mühimmatları ile yaptığı ilk atış testini tam isabetle başarıyla gerçekleştirdi.