Bayraktaroğlu ve Komutanlar Libya'daki Uçak Kazası Bölgesinde

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düştüğü bölgeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:24
Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarıyla birlikte olay yerinde

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düştüğü bölgeye geldi.

Gelişme, olayla ilgili çalışmaları ve durumu yerinde takip etmek amacıyla gerçekleşti.

