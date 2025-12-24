Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Komutanlar Libya'daki uçak kazası bölgesinde
Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarıyla birlikte olay yerinde
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçağın düştüğü bölgeye geldi.
Gelişme, olayla ilgili çalışmaları ve durumu yerinde takip etmek amacıyla gerçekleşti.
