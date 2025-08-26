DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,26%
ALTIN
4.452,18 -0,4%
BITCOIN
4.519.594,8 -0,45%

Bayramov: Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Katkı Sağladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine olumlu katkı sağladığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:48
Bayramov: Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Katkı Sağladı

Bayramov: Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Katkı Sağladı

Diplomasi ve koordinasyon vurgusu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine olumlu katkı sağladığını açıkladı.

Bayramov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington ziyaretine dair Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı tutumunu her zaman uluslararası platformlarda desteklediğini hatırlattı.

Bayramov, "Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde Türkiye ile yürütülen koordineli ve eş zamanlı adımlar barışa katkı sağladı." dedi.

Türkiye'nin aktif yaklaşımının bölgesel istikrarın temininde kritik rol oynadığına dikkat çeken Bayramov, "Biz de atılan adımlar konusunda Türkiye tarafını düzenli olarak bilgilendiriyor ve kalıcı barış yolunda birlikte ilerliyoruz." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Emir: TBMM Gazze'deki Kıtlık İçin Olağanüstü Toplanmalı
2
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
3
İsrail Ordusu El Halil ve Ramallah'a Eş Zamanlı Baskın Düzenledi
4
Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun
5
Danimarka'da 8 bin 500 yıl önce sulara gömülen antik kıyı yerleşimi bulundu
6
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
7
Muhammed Şalan Han Yunus’ta öldürüldü — Eşi: Çocukları için hayatını feda etti

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025