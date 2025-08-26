Bayramov: Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan Barış Sürecine Katkı Sağladı

Diplomasi ve koordinasyon vurgusu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine olumlu katkı sağladığını açıkladı.

Bayramov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington ziyaretine dair Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı tutumunu her zaman uluslararası platformlarda desteklediğini hatırlattı.

Bayramov, "Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde Türkiye ile yürütülen koordineli ve eş zamanlı adımlar barışa katkı sağladı." dedi.

Türkiye'nin aktif yaklaşımının bölgesel istikrarın temininde kritik rol oynadığına dikkat çeken Bayramov, "Biz de atılan adımlar konusunda Türkiye tarafını düzenli olarak bilgilendiriyor ve kalıcı barış yolunda birlikte ilerliyoruz." diye konuştu.