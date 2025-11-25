Bayrampaşa'da minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da eşinin kullandığı minibüsten inerken minibüsün altında kalan 61 yaşındaki İrvet A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; eşi gözaltında.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:05
Olay: İstanbul Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta saat 15.00'te meydana geldi. 61 yaşındaki İrvet A., eşinin kullandığı servis minibüsünden inerken bilinmeyen bir nedenle düşerek aracın altında kaldı.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ağır yaralanan İrvet A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen İrvet A. hayatını kaybetti.

Soruşturma

Olayın ardından eşi Malik A. gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

