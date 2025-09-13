Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Şüpheliye Gözaltı Kararı, Hasan Mutlu da Aralarında

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 08:28
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Şüpheliye Gözaltı Kararı, Hasan Mutlu da Aralarında

Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın Seyri

Soruşturma kapsamında ilgili birimlerce alınan karar doğrultusunda, şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve işlemlerin nasıl ilerleyeceği bekleniyor.

Kamu ve Yerel Etki

Gözaltı kararı, Bayrampaşa yerel yönetimi ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın gelişmeleri, yetkili merciler tarafından takip ediliyor.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı...

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları (solda) Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı...

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Kişiye Gözaltı Kararı
2
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Şüpheliye Gözaltı Kararı, Hasan Mutlu da Aralarında
3
Kamçatka'da 7,7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı
4
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı
5
Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
6
Gebze'de 2 Kuzenin Öldüğü Saldırının Zanlıları 2,5 Yıl Sonra Tutuklandı
7
Ankara'da 80. Vietnam Milli Günü Resepsiyonu

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak