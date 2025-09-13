Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Şüpheliye Gözaltı Kararı, Hasan Mutlu da Aralarında

Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmanın Seyri

Soruşturma kapsamında ilgili birimlerce alınan karar doğrultusunda, şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve işlemlerin nasıl ilerleyeceği bekleniyor.

Kamu ve Yerel Etki

Gözaltı kararı, Bayrampaşa yerel yönetimi ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın gelişmeleri, yetkili merciler tarafından takip ediliyor.

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları (solda) Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.