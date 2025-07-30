BBP Genel Başkanı Destici: Orman Yangınları için İdam Cezası Gündeme Gelmeli

Destici, Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarının Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olduğunu belirtti. Destici, "Kasıtlı olarak ormanlarımızı yakan hainler için de idam cezası Türkiye'nin gündemine girmeli, tartışılmalı ve bu suç için idam cezası mutlaka getirilmelidir," ifadelerini kullandı.

Yeni Tedbirlerin Gerekliliği

Destici, yangınlara karşı daha etkin mücadele için havadan müdahale eden uçak ve helikopter sayılarına artırılması gerektiğine işaret etti. Ormanlarla ilgili hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Maalesef yangınların tamamına yakını ihmal ve kasıt nedeniyle meydana geliyor," dedi.

Suçlu Çocuklar ve Ceza Düzenlemeleri

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin maruz kaldığı tehditlere dikkat çeken Destici, "14-15 yaşındaki çocuklarımız sosyal medya üzerinden suç makinesi haline dönüştürülüyor," dedi. Bu bağlamda, 15 yaş üzerindekilerin belli suçlarla ilgili tam cezai ehliyete sahip sayılarak yetişkinler gibi sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Terörsüz Türkiye Süreci Üzerine Değerlendirmeler

Destici, "Ortada bir barış, silah bırakma ya da kendini feshetme henüz olmadı," diyerek, küresel güçlerin bölgedeki emellerine dikkat çekti. Emperyalizmin uygulamaya çalıştığı planları eleştiren Destici, bu durumun Suriye’deki bölgesel yapılanmaları etkilediğine işaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.