Belçika 2 Eylül'de İsrail'e Yaptırım ve Filistin Tanıma Gündemiyle Toplanacak

Belçika 2 Eylül'de İsrail'e yaptırım ve Filistin tanıma gündemiyle yeniden toplanıyor

Koalisyon ortakları, İsrail'e yaptırım uygulanması ve Filistin devletinin tanınması konusunda fikir birliğine varamayınca, konu 2 Eylül'de yapılacak yeni kabine toplantısına bırakıldı.

Toplantı nasıl geçti?

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot öncülüğünde gerçekleştirilen bakanlar kurulu toplantısına ilişkin bilgiler, Prevot'un sözcüsü Laurens Soenen tarafından AA muhabirine aktarıldı.

Prevot, tarafların farklı tutumlarını dinlemek üzere bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi ve önerilerini sundu. Ancak toplantıdan bir karar çıkmadı; bakanlar, önerilerin ayrıntılarını ele almak için 2 Eylül'de yeniden toplanma konusunda mutabık kaldı.

Toplantının başında Prevot, "Belçika'nın tarihin doğru tarafında olması gerektiğini" ve "hükümetle mutabakat sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını" söyledi. Önceki açıklamalarında ise "İsrail konusunda daha sert adımlar atılmazsa, hükümet çalışmalarını bloke etme seçeneğini dışlamıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Prevot'un önerileri: 25 sayfalık not

Prevot'un hükümete sunduğu 25 sayfalık notta, Belçika'nın uluslararası yükümlülüklerine vurgu yapılarak İsrail'e karşı uygulanabilecek 10 somut önlem sıralandı. Öneriler arasında şunlar yer alıyor:

- İşgal altındaki topraklardan gelen ürünlere ithalat yasağı,

- Bazı İsrailli yetkililere ülkeye giriş yasağı,

- Yerleşimcilere yönelik yaptırımlar ve Belçika vatandaşı yerleşimciler için konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması,

- Uluslararası hukuku ihlal eden Belçikalılar hakkında soruşturma açılması,

- İsrail'e silah taşınmasını sağlayan uçuşların Belçika hava sahasından geçişinin yasaklanması,

- Askeri ekipman alımlarının durdurulması ve İsrail savunma sanayisiyle işbirliğinin sonlandırılması.

Prevot ayrıca, Belçika'nın Filistin devletini ivedilikle tanıması gerektiğini vurguladı.

Koalisyon içindeki görüş ayrılıkları

7 Ekim 2023'ten bu yana Belçika, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı tepkisini gösteren Avrupa ülkeleri arasında öne çıkıyor. Şubat ayında kurulan koalisyon hükümeti içinde ise İsrail'e karşı alınacak tavır hakkında henüz uzlaşı sağlanamadı.

Koalisyon ortakları CD&V, Les Engages ve Vooruit, hükümeti Filistin'i tanımaya, İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamaya ve bazı İsrailli bakanların Belçika'ya girişini yasaklamaya çağırıyor. Diğer ortaklar iktidar partisi N-VA ve MR ise tanınma koşullarının karşılanmadığını ve yaptırımların ABD desteği olmadan etkisiz kalacağını savunarak, hızlı bir eyleme karşı çıkıyor.

Taraflar, önerilerin detaylarını görüşmek üzere 2 Eylül'de yapılacak yeni kabine toplantısında tekrar bir araya gelecek.