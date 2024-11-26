Belçika'da İlk Filistin Büyükelçisi Kral'a Mektup Sunarak Göreve Başladı

Belçika'da Tarihi An

Amal Jadou, Avrupa Birliği, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi olarak Kral Philippe'ye "misyon mektubu" sunarak, bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.

Mektup Sunumu

Kratlıktan yapılan açıklamada, Kral Philippe'nin misyon mektubunun sunumu için Jadou'yu kabul ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu, ülkemizdeki görev süresinin resmen başlangıcıdır." ifadesine yer verildi.

Tarihî Prosedür

Böylece, Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu prosedürüne benzer bir usulle göreve başlamış oldu. Kraliyet kaynakları, bunun Filistin'i resmen tanıma anlamına gelmediğini vurguladı; ancak 2018'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ziyareti sırasında Kral ile varılan karar çerçevesinde, gelecek Filistin temsilcilerinin büyükelçi prosedürüyle göreve başlaması yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Filistin'in Tanınması Üzerine Tartışmalar

Filistin devletinin tanınması, Belçika siyasetinde önemli bir tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Özellikle 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırıların ardından bu fikir yeniden gündeme geldi. İlk olarak Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez tarafından dile getirilen tanıma talebi, ardından İrlanda, İspanya ve Norveç'in tanıma kararları ile destek buldu. Ancak, Belçika'dan hala beklenen bir resmi karar gelmedi. Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, bölgesel hükümetlerin bu konuda bir uzlaşma sağladığını ancak federal bir kararın "doğru zamanda" alınacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Phillippe'ye "misyon mektubu" sunarak, bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.

AB, Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, Kral Phillippe'ye "misyon mektubu" sunarak, bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.