Belçika'da Üçüncü Günde Genel Grev: Hayat Durdu

Belçika üç günlük genel grevin üçüncü gününe girerken, toplu ulaşım, demiryolları, havaalanları, okullar, hastaneler ve özel sektör çalışanlarının iş bırakmasıyla hayat adeta durdu. Günlerdir toplanmayan çöpler sokaklarda yığıldı.

Grev nasıl yayıldı?

Çalışanlar, Federal hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek ve sosyal dayanışma mesajı vermek üzere tüm sendikaların ortak çağrısıyla greve gitti. Pazartesi günü ilk olarak toplu taşıma ve tren seferlerinin durmasıyla başlayan grev, ikinci gün okulların katılmasıyla genişledi. Üçüncü günde ise havaalanları, özel sektör, sağlık ve temizlik hizmetleri gibi birçok alanda iş bırakıldı.

Grev nedeniyle ülkede hayat durma noktasına gelirken, sağlık sektörü de etkilendi; ayrıca polislerin de greve katıldığı ve bazı karakollarda yeterli personel bulunmadığı bildirildi. Grevlerde şimdiye kadar herhangi bir olay yaşanmazken, yarın sabah itibarıyla ülkede hayatın normale dönmesi bekleniyor.

Grev gerekçeleri

Hükümetin borç yükünün artması ve askeri harcamaların öncelikli hale gelmesi gibi kararların ardından alınan reformlar, kamu kurumlarında çalışanların durumunu zorlaştırdı. Hükümetin, düzensiz saatlerde çalışan memurların kadro haklarını gelecekte vermemesi ve erken emeklilik seçeneğinin kaldırılarak 67 yaşında emekli olma zorunluluğu getirmesi büyük tepki çekti.

Eğitim alanında kısıtlamalar ve öğretmenlere ücretsiz ek ders yükü getirilmesi de grev nedenleri arasında yer alıyor. Ayrıca 2026'nın Şubat ayından itibaren 150 bin kişinin işsizlik sigortasına son verilecek olması protestolara yol açtı.

Hükümetten gelen açıklama

Hükümet cephesinde, bütçe krizi nedeniyle dağılma noktasına gelen yönetimde duyarsızlık algısı oluştu. Hafta sonu 20 saatlik bir toplantıyla bütçe anlaşması sağlayan ve koltuğunu güvence altına alan Başbakan Bart De Wever ise grevlere ilişkin, "Biz bütçe konusuna yoğunlaştık ve o konuda çalıştık. Emin olun içeride dışarıdan gelen herhangi bir baskı hissetmedim" ifadelerini kullandı. Bu açıklama kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

