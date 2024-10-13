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Belçika'da Yerel Seçimler İçin Oy Kullanımı Başladı

Belçika'da 4 ay aradan sonra halk, yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başına gitti. Türk adaylar dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:14
Belçika'da Yerel Seçimler İçin Oy Kullanımı Başladı

Belçika'da Yerel Seçimler Gerçekleşiyor

Belçikalılar, gelecek 6 yıl boyunca yerel yönetimlerde söz sahibi olacak isimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Hükümet Kurulamadı, Yerel Seçimler Kritik

9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından, 8 milyondan fazla seçmen, 4 aylık bekleyişin ardından yerel yöneticileri belirlemek üzere yeniden oy kullanıyor. Yerel saatle 08.00'de başlayan oylama işlemi, başkent
Brüksel'e bağlı 19 belediyede elektronik sistemle gerçekleştiriliyor.

Oylama Süreci ve Seçim Sistemi

Seçmenler, doğrudan Belediye Başkanı'nı değil, belediye meclisi üyelerini seçiyor. Her parti, meclis üyesi adaylarını içeren bir liste oluşturuyor. Oy verme işlemi sırasında, seçmenler oylarını ya partiye ya da "tercihli oy" şeklinde kullanabiliyor; bu sayede partinin listesinden en fazla 4 adaya oy verebiliyorlar. Seçim sonucunda ise belediye başkanı, meclis üyeleri tarafından belirlenecek.

Türk Adayların Yoğunluğu Dikkat Çekti

Bu seçimde, Türk toplumundan daha fazla adayın yarıştığı gözlemleniyor. Brüksel sokaklarını süsleyen afişlerde, geçmişte genel ve yerel siyasette yer almış Türk kökenli adayların yanı sıra, üçüncü ve dördüncü nesilden gençler de yer almakta.

Oy Kullanma Süresi ve Zorunluluklar

Brüksel başkent bölgesindeki oy verme işlemleri saat 16.00'da, Fransızca konuşulan Valon bölgesinde 13.00'te, Flaman bölgesinde ise elektronik oylamanın yapıldığı yerlerde 15.00'te ve diğer yerlerde 13.00'te sona erecek.

Brüksel ve Valon bölgelerinde oy kullanma işlemi zorunlu iken, Flaman bölgesinde bu zorunluluk ilk kez kaldırılmıştır.

Belçikalılar, gelecek 6 yıl boyunca yerel yönetimde söz sahibi olacak isimleri belirlemek için...

Belçikalılar, gelecek 6 yıl boyunca yerel yönetimde söz sahibi olacak isimleri belirlemek için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, başkent Brüksel'e bağlı 19 belediyede elektronik olarak, çipli bir kart ile ekran üzerinden yapılıyor.

Belçikalılar, gelecek 6 yıl boyunca yerel yönetimde söz sahibi olacak isimleri belirlemek için...

Belçikalılar, gelecek 6 yıl boyunca yerel yönetimde söz sahibi olacak isimleri belirlemek için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, başkent Brüksel'e bağlı 19 belediyede elektronik olarak, çipli bir kart ile ekran üzerinden yapılıyor.

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