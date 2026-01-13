Belen'de Su Kapasitesi ve İletim Güvenliği Güçlendirildi

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:28
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) Belen ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttükleri çalışmaları yoğunlaştırdı. Yapılan müdahalelerle iletim hatları ve terfi merkezlerinin işletme güvenliği ile su arz kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

Bakras Terfi Merkezleri'nde kapsamlı yenileme

Su iletimini daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek üzere Bakras Terfi Merkezlerinde kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekonomik ömrünü tamamlamış yatay milli motorlar yenileriyle değiştirildi; işletme sürekliliğini sağlayacak bakım, ayarlama ve revizyon işlemleri tamamlandı.

Sık arızaya neden olan pompa kontrol vanaları sistemden çıkarılarak yerine Y tipi yaylı çekvalfler monte edildi. Bu değişimle ters akış, mekanik zorlanma ve su darbesi riski ortadan kaldırılarak iletim hatları ve ekipmanlar yüksek basınca karşı güvence altına alındı. Yapılan revizyonlarla tesisin toplam işletme debisi saniyede 100 litreden 180 litreye yükseldi.

SCADA sistemi ile anlık izleme ve kontrol

Belen ilçesinin tamamını kapsayacak şekilde kurulan SCADA sistemi sayesinde Bakras Terfi Merkezleri dahil tüm terfi ve ana sistemler anlık olarak izlenip kontrol edilebilecek hale getirildi. Bu adım, arıza müdahalesi ve işletme verimliliğinde belirgin iyileşme sağlayacak.

Kuyu çalışmalarıyla kapasite artışı

Su kapasitesini daha da artırmak amacıyla 5 adet yeni kuyu açıldı; bunlardan 2 kuyunun bağlantıları tamamlanarak sisteme dahil edildi. Yaz aylarında artan su tüketimi dikkate alınarak 3 kuyunun bağlantı çalışmaları devam ediyor. Devreye alınacak bu kuyularla mevcut kapasiteye saniyede 73 litre ilave su kazandırılması hedefleniyor.

HATSU'dan açıklama

HATSU yetkilileri, ilçede hem su temin kapasitesini artıran hem de sistemin işletme güvenliğini güçlendiren yatırımların hayata geçirildiğini belirtti. Yetkililer, kesintisiz, sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temini için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

