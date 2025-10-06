Belgin Uygur Kahramanmaraş'ta: "Terör Karanlığını Maziye Gömeceğiz"

Kentsel yeniden inşa, güven ve Filistin desteği vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplantıda hem kentsel yeniden inşa çalışmalarını hem de terörle mücadelenin kararlılığını anlattı.

Uygur, Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen "Bir Sofrada İhya ve İnşa" programında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın yeniden inşası ve ihyası için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Uygur, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı öncülüğünde 2025 Temmuz itibarıyla 45 bin konut ve işyerinin teslim edildiğini, 29 bin konut ve iş yerinin ise yıl sonuna kadar teslim edileceğini ifade etti.

Uygur, "Türkiye Yüzyılı yalnızca eserlerin, yolların, köprülerin, şehirlerin yüzyılı değil, aynı zamanda güvenin huzurun ve kardeşliğin de yüzyılı olacaktır. Malazgirt'ten Milli Mücadeleye, İstiklal harbinden 15 Temmuz'a bu aziz millet, her zorluğun üstesinden gelmiştir. Bugün de yine aynı ruh ve kararlılıkla terörsüz Türkiye yolunda ilerliyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimiz, evlatlarımızın korkusuzca oynadığı sokaklarda, anaların yüreği ise rahat uyuduğu gecelerde inşa edilecektir. Hep birlikte terör karanlığını bu milletin desteğiyle maziye göreceğiz." dedi.

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin meselesindeki liderlik rolüne vurgu yaparak, Erdoğan'ın milletin desteğiyle ümmetin umudu olmaya devam ettiğini belirtti. Uygur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, milletimizin desteğiyle bütün ümmetin umudu ve ümidi olmaya, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ediyor. Filistin ve Gazze meselesinin ilk andan itibaren her daim öncüsü oldu. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün platformlarda orada zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında oldu. BM'nin son toplantısında da Cumhurbaşkanımız şunu ifade etti, 'Haklının güçlü olduğu bir dünya tesis edilene kadar biz dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz. Daha adil bir dünya mümkün oluncaya kadar biz daha adil bir dünya mümkündür demeye devam edeceğiz.' dedi. İşte dün de tüm dünyada bu söz vücut buldu. İnsanlık onurunun ve vicdanının zulme karşı galip geldiği o sahnelere hepimiz şahitlik ettik. İnşallah en kısa zamanda Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadığı zulüm son bulacak."

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül selamlama konuşmalarıyla katıldı. Ayrıca AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal da programa iştirak etti.

Etkinlikte, Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) projesi de tanıtıldı.