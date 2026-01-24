Bergama Maltepe’de Pazar Çilesi: Yağmurda Gölet, Çamurda Geçiş İmkânsız

Bergama'nın Maltepe Mahallesi'nde cumartesi pazarında yağmur sonrası göletler, çamur ve atık birikintileri ulaşımı ve temizliği aksatıyor; halk ve esnaf çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:24
İzmir'in Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'nde her cumartesi kurulan semt pazarında yağış sonrası oluşan su birikintileri ve pazar sonrası biriken atıklar mahalle sakinleri ile pazarcı esnafının tepkisini çekiyor.

Gölet ve çukurlar ulaşımı felç ediyor

Pazarın kurulduğu otopark alanı ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı geçiş güzergahı, yağışlı havalarda kullanılamaz hale geliyor. Yağmur sonrası ortaya çıkan derin çukurlar ve göletler nedeniyle bölgede ulaşım güçleşiyor; özellikle yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlar alandan geçmekte zorlanıyor. Mahalle sakinleri, bölgenin düzenli bakımının yapılmasını talep ediyor.

Sit alanı engeli ve yapılan geçici müdahaleler

Alan, Maltepe Tümülüsü sit alanı sınırları içinde yer aldığı için asfalt veya beton dökme gibi kalıcı çözümler uygulanamıyor. Daha önce belediye ekiplerinin mıcır dökerek yürüttüğü geçici iyileştirme çalışmalarının ardından, yaklaşık bir yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtiliyor. Bu nedenle sorun mevsimsel olarak tekrar ediyor ve kalıcı çözüm bekleniyor.

Çevre kirliliği ve pazar sonrası atık sorunu

Bölge sakinlerinin bir diğer şikayeti pazarın sona ermesinin ardından tezgahlardan kalan sebze, meyve ve ambalaj atıklarının gelişigüzel bırakılması nedeniyle oluşan çevre kirliliği. Vatandaşlar, pazar sonrası temizlik çalışmalarının daha titiz yürütülmesini ve denetimlerin artırılmasını istiyor.

Esnaftan 'toplu çöp alanı' önerisi

Pazarcı esnafı, kirliliğin önüne geçmek için pazar alanı içerisinde belirli bir toplu çöp alanı oluşturulmasını öneriyor. Atıkların tek bir noktada toplanması halinde temizlik çalışmalarının daha hızlı ve verimli yapılabileceğini belirten esnaf, belediyeden bu konuda adım atmasını bekliyor.

Mahalle halkı ve esnaf, yağmurda ulaşımı engelleyen göletlerin kurutulması, düzenli bakımın sağlanması ve pazar sonrası temizlik ile denetimlerin artırılması yönünde yetkililerden somut adımlar talep ediyor.

