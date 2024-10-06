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Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde polis biber gazıyla müdahale etti, tekerlekli sandalyedeki protestocu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:42
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisine Polis Müdahalesi

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi ve Polis Müdahalesi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen protesto gösterisinde, polis yoğun güvenlik önlemleri alarak eylemcilere müdahale etti.

Kottbusser Tor Meydanı'nda Binlerce Kişi Bir Araya Geldi

Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor Meydanı'nda bir araya gelen binlerce gösterici, İsrail'in bir yıldır süregelen operasyonlarını protesto etmek için sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Soykırım için silah vermeyin", "Soykırımı durdurun" ve "Gazze'ye özgürlük" gibi mesajlar içeren dövizlerle eylemlerini sürdürdü.

Gerilim Arttı ve Biber Gazı Kullanıldı

Eylem sırasında, katılımcılar "Filistin'e özgürlük" ve "Terörist İsrail" gibi sloganlar atarken, polis de bir noktada eylemi durdurdu. Yürüyüşü kısıtlayan güvenlik güçleri, göstericilere müdahalede bulundu ve biber gazı kullandı. Bu durum, protestocular arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

Tekerlekli Sandalyedeki Protestocu Gözaltına Alındı

Özellikle tekerlekli sandalye ile katılan bir engelli protestocunun gözaltına alınırken polis tarafından sürüklendiği görüntüler dikkat çekti. Bu tür müdahaleler, etkinlikteki gerilimi artırdı ve eylemcilerin polis şiddetine karşı tepkilerin büyümesine neden oldu.

Berlin'deki etkinlik, Almanya genelinde bir yıldır düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde yaşanan polis müdahale uygulamalarına da dikkat çekti ve bu durum protestocular arasında kaygı yarattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı...

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

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