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Bert Fırtınası İngiltere'yi Salladı: Sel, Elektrik Kesintileri ve Ulaşım Aksamaları

Bert Fırtınası, İngiltere'de sel, elektrik kesintisi ve ulaşım aksaklıklarına neden oldu; yüzlerce kişi evlerini terk etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:29
Bert Fırtınası İngiltere'yi Salladı: Sel, Elektrik Kesintileri ve Ulaşım Aksamaları

Bert Fırtınası'nın Yol Açtığı Felaketler

İngiltere, son günlerde şiddetli Bert Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Fırtına, ülkenin çeşitli bölgelerinde sel, elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalara yol açarak hayatı olumsuz etkiledi.

Yaşam Kayıpları ve Tahliyeler

Ülke basınında yer alan haberlere göre, fırtına nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hampshire'da bir ağacın araca devrilmesi sonucu 60'lı yaşlarda bir kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Batı Yorkshire ve Northamptonshire'da meydana gelen kazalarda sırasıyla 34 ve 40'lı yaşlarındaki iki kişi yaşamını yitirdi.

Sel Uyarıları ve Acil Durum Ekipleri

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin açıklamasına göre, İngiltere, Galler ve İskoçya genelinde dün akşam 200'den fazla sel uyarısı yapıldı. Ülkenin büyük bölümünde yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle sarı alarm uyarısı sürmektedir. Galler bölgesinde bir evin yakınındaki toprak kaymasında 5 yetişkin ve 5 çocuk kurtarıldı ve acil durum ekipleri bölgeye konuşlandırıldı.

Elektrik Kesintileri ve Ulaşım Sorunları

Fırtına, ülke genelinde bazı tren ve feribot seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Ayrıca, yaklaşık 25 bin ev elektriksiz kaldı. İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband, enerji şirketleriyle iletişim halinde olduklarını ve kesintilerin hızla giderilmesi için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Halkın Dikkatli Olması Gerekiyor

Yetkililer, halka fırtınanın etkilerinden korunmak için dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kötü hava koşullarının akşama kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Ofisi, Bert Fırtınası'nın kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara neden olabileceğini ve "çoklu tehlikeli olayların" meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Seyahatlerde aksamalar ve su baskınlarının olabileceği, bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 113 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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