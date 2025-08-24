Beşiktaş'ta 3 Katlı Binada Yangın Söndürüldü
Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay Yeri ve Müdahale
Yangın, binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve müdahale başlatıldı.
Erişim Sorunu
Dar sokaklar ve hatalı araç parkı nedeniyle bazı itfaiye araçları yangının bulunduğu sokağa giriş yapamadı.
Mahsur Kalanlar ve Müdahale
Yangın sırasında mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Son Durum
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.