Beşiktaş'ta 3 Katlı Binada Yangın Söndürüldü

Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Yeri ve Müdahale

Yangın, binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Erişim Sorunu

Dar sokaklar ve hatalı araç parkı nedeniyle bazı itfaiye araçları yangının bulunduğu sokağa giriş yapamadı.

Mahsur Kalanlar ve Müdahale

Yangın sırasında mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Son Durum

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.