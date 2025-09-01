DOLAR
Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebeğin annesi Elif A. (39) tutuklandı

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:41
Güncelleme: Adli sonuç eklendi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, temizlik personelinin çöpte vücudunda yanık ve kesikler bulunan bebek cesedi bulması üzerine başlatılan soruşturmada annesi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olay: Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi personeli tarafından çöp konteynerinin kenarında bebek cesedi görülmesiyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. İlk değerlendirmede bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği tespit edildi; vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan anne Elif A. (39), emniyetteki ifadesinde hamile olduğunu geç fark ettiğini, evinin kazan dairesinde kendi imkanlarıyla doğum yaptığını ve makasla kordon bağını kestikten sonra bebeği poşetle bir kovaya koyup konteynerin yanına bıraktığını söyledi.

Şüphelinin Mayısta eşinden boşandığı ve 3 çocuğu bulunduğu, ölen bebeğin ise dini nikahlı eşinden olduğu kaydedildi. İfadelere göre şüpheli, bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra alışverişe gidip olay yerinden geçerek evine döndü.

Bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve yapılan incelemede cinsiyetinin kız olduğu belirlendi. Olayın ilk anlarında cinsiyet tespit edilememişti.

Elif A., Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli, "birinci derece yakınını kasten öldürme" suçundan ve "canavarca hisle, alt soya karşı kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

