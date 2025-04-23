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Beşiktaş'ta Deprem Nedeniyle Zarar Gören Bina Tahliye Edildi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Beşiktaş'taki bir bina tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 19:08
Beşiktaş'ta Deprem Nedeniyle Zarar Gören Bina Tahliye Edildi

Beşiktaş'ta Bina Tahliyesi: Deprem Panik Yarattı

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında çatıdan parçalar kopan bir bina, Beşiktaş Çarşı bölgesinde tahliye edildi. Söz konusu 3 katlı binanın çatısından düşen parçalar sokakta tehlike oluşturdu.

Depremin etkisiyle çatıdan kopan parçalar nedeniyle yaralanan kimse olmamasına rağmen, vatandaşlar durumu hemen itfaiye, zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri, düşen çatı parçalarının etrafında güvenlik şeridi çekerek, alanı güvenli hale getirdi.

Görgü Tanıklarının Anlatımları

Olay anında bölgedeki bir dönercide çalışan Erhan Öztürk, "Müşteriler masalardayken bir ses duyduğunu, ardından bir taşın ayağının dibine düştüğünü" belirtti. Koşuşturan müşterilerin arasında kaldığını ve siparişlerinle donup kaldığını ifade etti.

Bir diğer görgü tanığı, Bekir Erarslan, çalıştığı esnada depremi hissettiğini ve ardından çatıdan parçaların düştüğünü anlattı. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekiplerinin, durumu kontrol altına alarak, herhangi bir yaralanma yaşanmadığını kaydetti.

Yetkililer, hasarlı binadan uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı.

Beşiktaş'ta deprem sırasında çatısından parçalar kopan 3 katlı bina tahliye edildi.

Beşiktaş'ta deprem sırasında çatısından parçalar kopan 3 katlı bina tahliye edildi.

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