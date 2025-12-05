Beşiktaş’ta Dikilitaş Emekli Evi Açıldı — Çay 1 TL

Beşiktaş Belediyesi, Dikilitaş Emekli Evi'ni açtı; merkezde çay 1 TL. Açılışa Ömer Rasim Şişman, Mehmet Aslan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:48
Beşiktaş’ta Dikilitaş Emekli Evi Açıldı — Çay 1 TL

Beşiktaş’ta Dikilitaş Emekli Evi açıldı

Beşiktaş Belediyesi'nden emeklilere ekonomik ve sosyal buluşma alanı

Beşiktaş Belediyesi tarafından, emeklilerin sosyalleşmesi ve ekonomik koşullarda vakit geçirebilmesi amacıyla Dikilitaş Emekli Evi hizmete açıldı. Merkezde çay 1 TL fiyatla satışa sunulacak.

Açılış programına Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Aslan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Merkez, kurdele kesiminin ardından hizmet vermeye başladı.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman açılışta şunları söyledi:

"Bizim arkadaşlar burayı 1 TL’ye emeklinin çay içebileceği bir yer olarak duyurdular. Ancak burası bence yalnızca çay içilen bir yer değil, yaş almanın sorumluluğunu ve yaş almanın kıymetini görünür kılan bir buluşma alanı olacak. Çünkü biz bu kentte, büyüklerimizin birikimini ve tecrübesini Beşiktaş’ın ortak aklının en değerli parçası olarak görüyoruz. Sizler bizim akıl fikir deneyim hazinemizsiniz. İşte tam da bu yüzden, bir deneyim hazinesine biz kıymet biçemedik ve temsilen çay 1 TL olacak dedik. Tabii bir de bu meselenin memlekette emekliye verilen kıymet tarafı var. Bir bardak çay temsilidir ve biz o temsili bugün ortadan kaldırmak istedik. Emekli Evimiz, adım atan her komşumuzun nefes alacağı, sabah evden çıkmak için bir sebep bulacağı bir buluşma noktası olacak. Üstelik yenileri için de çalışmalara başladığımızı da buradan duyurmak isterim. Buraya her gelişimde, her köşesini dolaştığımda tek bir şeyi düşündüm. Bu kapıdan giren herkes kendini evinde hissetsin. Çünkü burası sizin eviniz. Siz nasıl isterseniz öyle yaşayacak, sizinle birlikte de şekillenecek"

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN EMEKLİLERİN SOSYALLEŞEREK UYGUN FİYATLARLA VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ...

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN EMEKLİLERİN SOSYALLEŞEREK UYGUN FİYATLARLA VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ DİKİLİTAŞ EMEKLİ EVİ HİZMETE AÇILDI. MERKEZDE ÇAY 1 TL’DEN SATILACAK.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TARAFINDAN EMEKLİLERİN SOSYALLEŞEREK UYGUN FİYATLARLA VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Diyarbakır'da Kadın Girişimciliği Zirvesi: Vali Zorluoğlu'ndan Kritik Mesaj
7
Mudurnu'da 8 Asırlık Esnaf Duası Geleneği Sürüyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi