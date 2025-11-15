Beşiktaş'ta Gıda Zehirlenmesi: Anne ve İki Çocuğa Afyonkarahisar'da Veda

Beşiktaş'ta gıda zehirlenmesi: Anne ve iki çocuğa Afyonkarahisar'da veda

İstanbul Beşiktaş'ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir (6) ve Masal (3)'ın cenazeleri, defin için Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, 12 Kasım gece saatlerinde Fatih'teki bir otelde meydana geldi. Tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen çift Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Çiğdem Böcek ve çocukları hayatını kaybetti, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Cenaze töreni

Cenazeler, Bolvadin Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin yapılacağı Müslümana Camisi'ne getirildi. Törenin öğle namazının ardından gerçekleştirileceği ve cenazelerin Ortakarabağ köyü'ndeki asri mezarlıkta toprağa verileceği bildirildi.

