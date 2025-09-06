DOLAR
Beşiktaş'ta İETT Otobüsünün Taksi ve Motosiklete Çarpması: 1 Yaralı

Dolmabahçe Caddesi'nde virajı dönemeyen İETT otobüsünün taksi ve motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı; sürücü K.C.Y. polis merkezine götürüldü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:10
Beşiktaş'ta, Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyreden bir İETT otobüsü, virajı dönemeyerek bir taksiye, bir motosiklete ve duvara çarptı.

Olay ve İlk Müdahale

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Trafik ve Soruşturma

Caddede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü. İETT otobüsünün şoförü K.C.Y. polis merkezine götürüldü.

