Beşiktaş'ta İETT Otobüsünün Taksi ve Motosiklete Çarpması: 1 Yaralı

Beşiktaş'ta, Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyreden bir İETT otobüsü, virajı dönemeyerek bir taksiye, bir motosiklete ve duvara çarptı.

Olay ve İlk Müdahale

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Trafik ve Soruşturma

Caddede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü. İETT otobüsünün şoförü K.C.Y. polis merkezine götürüldü.